C1: un vestiaire du Real "sans gros ego, vraiment humble", apprécie Ancelotti

"C'était un match très difficile, comme d'habitude. Ils ont mieux joué en première période et nous étions meilleurs en seconde. Les finales sont comme ça. Nous avons été capables de gagner et ç'a été une saison fantastique", a dit le "Mister".

L'équipe espagnole a souffert avant la pause avant de prendre progressivement le dessus et marquer deux buts dans les vingt dernières minutes du temps réglementaire.

Résister et gagner, "c'est l'histoire et la tradition du club", a ajouté Ancelotti, entraîneur le plus titré en C1 avec cinq succès, deux à la tête de l'AC Milan (2003 et 2007) et trois avec le Real (2014, 2022 et 2024).