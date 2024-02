Deux fusées ont tout changé: le PSG étouffe la Real Sociedad, le résumé en vidéo

Bienvenue tout le monde ! On va vivre ensemble ce joli match entre le PSG et la Sociedad, entre l'un des favoris et l'une des grandes surprises de la compétition. Coup d'envoi à 21h !

Mbappé essaie d'accélérer le jeu devant, sa passe pour Barcola est un rien trop puissante et le joueur perd le cuir. On sent que le PSG se cherche encore, que la pression basque est dérangeante pour eux. Dembélé est lancé en profondeur côté droit dans la foulée, il place à côté avant d'être signalé hors-jeu.

On sent que ce petit but a mis le PSG en confiance. Ils sont désormais plus pressants, mieux dans les duels. Ils ont un autre visage.

Barcola, quel festival ! L'ancien joueur de Lyon déborde seul sur le côté gauche, il est inarrêtable et place finalement entre les jambes du gardien: le break est fait. Et à la base, il un Ousmane Dembélé irréprochable. Quel joli but ! Dans la foulée, Barcola cède sa place à Asensio, alors qu'Hernandez a remplacé Danilo.

L'avant match

Le Paris Saint-Germain s'attaque mercredi au Parc des Princes (21h00) à son premier grand rendez-vous européen de la saison contre la Real Sociedad, en 8e de finale aller de la Ligue des champions, un adversaire a priori largement à sa portée. Les Parisiens ne doivent pas laisser place aux doutes susceptibles de les assaillir, eux qui restent sur deux éliminations coup sur coup à ce stade de la compétition. Depuis 2017, ils n'ont franchi les huitièmes de finale qu'à deux reprises. Bien trop insuffisant au regard de leurs ambitions.

Mais depuis 2011 et l'arrivée aux commandes du club de QSI (Qatar Sports Investments), le PSG n'a jamais livré de contre-performance lors de matches à élimination directe face à des équipes plus faibles sur le papier: Valence en 2013, Leverkusen en 2014, Dortmund, Atalanta Bergame et Leipzig en 2020. En revanche, les Parisiens ont très souvent pris la porte contre des adversaires d'un autre calibre: Barcelone (2013, 2015 et 2017), Chelsea (2014), Manchester City (2016 et 2021), Real Madrid (2018 et 2022), Bayern (2020 et 2023), Manchester United (2019).

La Real Sociedad n'évolue clairement pas dans la catégorie de ces cadors européens. Une élimination le 5 mars, date du match retour à Saint-Sébastien, constituerait donc un nouvel échec cuisant pour Paris dans la compétition européenne reine.