Edito: Bravo les Brugeois et merci!

En réalité, et désolé pour la formule un peu "bateau", c’est tout l’effectif, le collectif qui est à mettre à l’honneur. Un collectif savamment orchestré par un Nicky Hayen qui a prouvé, malgré son manque d’expérience en tant qu’entraîneur, qu’il pouvait coacher à ce niveau-là. On pouvait légitiment avoir un doute, il a été balayé.

Durant cette campagne, certains joueurs se sont révélés : Chemsdine Talbi a explosé suite au départ de Skov Olsen et ses deux prestations contre l’Atalanta resteront dans les mémoires. Joel Ordonez, malgré l’une ou l’autre approximation, a prouvé qu’il était prêt pour l’étape supérieure et Ardon Jashari a véritablement étincelé tout au long de cette Ligue des champions. Ce gars-là sait absolument tout faire ! Il a un énorme impact dans le jeu brugeois, que ce soit sur le plan défensif ou offensif. Il sera évidemment très difficile pour les dirigeants brugeois de le conserver en fin de saison. Le record de Charles de Ketelaere, parti pour 37,5M€ à l’AC Milan, pourrait-il être battu ? Peut-être oui !

Remontons quelques mois en arrière : il débarque le 18 mars 2024 pour sauver ce qui peut l’être. La saison, avec Ronny Deila, est ratée : Bruges est éliminé de la Coupe de Belgique et a terminé à la 4e place de la phase classique en championnat, à 19 points du leader, l’Union Saint-Gilloise. Le Trudonnaire, manager du Club Nxt à l’époque, prend le poste et emmène Bruges en ½ finale de la Conférence League et à un titre inespéré en championnat. Un véritable miracle. On le sait, la saison de la confirmation est la plus difficile : Hayen la mène pour l’instant avec brio.

Pour conclure, parlons un peu d’émotion. Et bien oui, c’est quand même l’essentiel dans ce sport que nous aimons tant. Les Brugeois nous en ont donné. Beaucoup. Chacun aura son moment préféré : le but de Vanaken suite au penalty gag de Mings lors du match contre Aston Villa en phase de ligue, le but de Nielsen contre le Sporting CP, celui de Nilsson à la 94e contre l’Atalanta au Jan Breydel ou encore la première mi-temps fantastique face à cette même équipe italienne à Bergame. Des moments qui unissent les fans derrière une équipe belge en Coupe d’Europe, peu importe le maillot que l’on porte en Pro League. Merci aussi pour ça.