"Héros", "Nuit de légende", "Une leçon": De Ketelaere fait rêver la presse européenne après son festival à Berne

"Contre les Young Boys, il a donné une leçon de football dans tous les domaines : dans la surface, à l'entrée, à cinquante mètres du but. Ce milanais désorienté qui portait le maillot des Rossoneri est devenu un homme qui gère les émotions et les transforme en pièces de théâtre", peut-on aussi lire dans la Gazzetta dello Sport.

Eurosport aussi est séduit. "Berne bénéficie de la lumière éclatante d'une étoile : Charles De Ketelaere. Parce que, quels que soient les goûts footballistiques, face à des performances comme celle-ci et cette classe, il suffit de tirer son chapeau et d'applaudir", écrivent-ils. "La soirée porte le sceau de Charles De Ketelaere : deux buts et trois passes dé pour le joli Belge. Il a étalé toute sa palette : une magnifique passe en profondeur pour Mateo Retegui (0-1, 9e), un but de filou après un corner (1-2, 28e), une profondeur de footballeur américain pour l’ancien Marseillais Sead Kolašinac (1-3, 32e), une passe léchée pour Retegui (1-4, 39e), et une frappe de l’entrée de la surface, pied gauche (1-5, 56e)", lance de son côté So Foot.

L'Atalanta vit un début de saison de rêve en Ligue des Champions, avec 3 victoires et 2 nuls en 5 rencontres. Ils doivent encore affronter le Real Madrid, le Barça et Sturm Graz mais pointent actuellement au cinquième rang du classement. Tout simplement remarquable.