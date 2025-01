Le PSG et City jouent leur avenir, Bruges vise la grosse opération: voici les enjeux de la semaine en Ligue des Champions

Actuellement 19e avec 10 points, le Club Bruges est en bonne position pour jouer les barrages, réservés aux équipes classées entre la 9e et la 24e place. Une victoire face à la Juventus mardi au stade Jan Breydel pourrait même permettre aux champions de Belgique de valider leur ticket pour ces barrages. Quatorzièmes avec 11 points, Samuel Mbangula et ses équipiers se déplaceront en Venise du nord avec aussi l'ambition d'assurer au moins une place en barrages.

Aston Villa, avec Youri Tielemans et Amadou Onana, rendront visite dans le même temps au Monaco d'Eliot Matazo. À 21h00, le Slovan Bratislava et Siemen Voet accueilleront Stuttgart et Ameen Al-Dakhil. L'Atlético de Madrid et Axel Witsel recevront Leverkusen tandis que Lille, avec Thomas Meunier, Mathias Fernandez-Pardo et Ngal'ayel Mukau, se rendront à Liverpool. Un déplacement à Bologne attend Dortmund et Julien Duranville et le PSV de Johan Bakayoko et Matteo Dams ira à l'Étoile rouge de Belgrade.

Mercredi, tous les regards seront braqués vers le Parc des Princes pour le choc entre le PSG et Manchester City. Kevin De Bruyne, Jérémy Doku et leurs équipiers sont actuellement en danger avec 8 points et une 22e place tandis que les Parisiens sont virtuellement éliminés à la 25e place (7 points). Les deux formations auront donc grandement besoin d'une victoire pour éviter de voir les barrages s'éloigner.

Mercredi encore, Leipzig, avec Loïs Openda, Arthur Vermeeren et Maarten Vandevoordt, tentera de décrocher ses premiers points lors de la venue du Sporting CP de Zeno Debast. Thibaut Courtois et le Real Madrid, également en danger, recevront Salzbourg. Leandro Trossard et Arsenal accueilleront le Dinamo Zagreb tandis que le Celtic d'Arne Engels recevra la visite des Young Boys.