Manchester City-Real Madrid EN DIRECT: De Bruyne et Courtois vont débuter ce choc des titans en Ligue des Champions

19h50

De Bruyne titulaire

Manchester City aussi a dévoilé son onze de base. Une équipe sans surprises. Kevin De Bruyne est bien titulaire et capitaine dans le milieu du jeu. Savinho et Grealish joueront sur les flancs. On notera le retour de Jérémy Doku, présent sur le banc, après avoir manqué les 6 dernières rencontres de son club sur blessure.