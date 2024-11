Une mission à réussir, un stade mythique, la qualification en jeu: tout savoir sur l'affiche Celtic-Bruges en Ligue des Champions

Avec 6 points, fruits de deux victoires et deux défaites, les Brugeois occupent la 22e place provisoire et peuvent espérer finir dans le top 24, qui donne accès aux barrages, voire rêver du top-8, directement qualificatif pour les huitièmes de finale. Le Celtic, où évolue Arne Engels, compte un point de plus et pointe au 15e rang. Alors qu'attendre de cette rencontre ? Quels sont les enjeux ? On fait le point avec Silvio Proto en résumant le match en trois questions.

Est-ce que ce ne serait pas le match à gagner pour Bruges ?

Le Celtic et Bruges ne sont séparés que d'un point, en faveur des Écossais. Pour disputer les barrages, une victoire serait donc la bienvenue. Au vu du programme des Blauw & Zwart, ce match se dessine comme la plus grande chance de succès, ce que pense également Silvio Proto.