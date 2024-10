Un but suivi d'une exclusion: le match du Club Bruges bascule en... deux minutes face à l'AC Milan

Mike Maignan a dû s'employer, notamment face à Tzolis, et était même battu sur le missile d'Ordonez qui s'est écrasé sur la barre du gardien français.

Le Club Bruges fait face à un gros morceau ce mardi soir en Ligue des Champions: l'AC Milan. Les Rossoneri n'ont connu que la défaite lors des deux premières journées et ont une nouvelle fois été bousculés par de très bons Brugeois en début de match.

Pourtant, tout a basculé en deux minutes pour les Brugeois. Le corner de Pulisic tiré en première zone n'est dévié par personne et trompe Simon Mignolet. Bruges paie une nouvelle fois son manque d'efficacité dans cette Ligue des Champions, et le cauchemar n'est pas terminé pour les Blauw en Zwart qui vont se retrouver à 10 contre 11 deux mnutes plus tard.

Onyedika y va beaucoup trop franchement face à Reijnders et vient déposer sa semelle sur la cheville du Néerlandais. Après de longues minutes, monsieur Zwayer va consulter les images et n'hésite pas à exclure le Brugeois.

Les Brugeois, auteurs d'une bonne prestation d'ensemble, sont doublement punis et voient leur match basculer, en quelques instants à peine.