Un top 8 ultra serré, des géants jouent leur survie: découvrez tous les enjeux de la dernière journée de la phase de ligue

Ce mercredi soir à 21h, les 36 équipes qui participent à la Ligue des Champions se retrouveront sur le terrain. Une dernière journée riche en suspense et qui pourrait nous offrir quelques étonnants retournements de situation. On fait le point.

36 équipes, 18 rencontres. Ce mercredi, la phase de Ligue des la Ligue des Champions rendra tous ses verdicts, ceux que l'on attend tous. Deux formations sont déjà assurées de terminer dans le top 8 et donc de participer directement aux 1/8e de finale : Liverpool et le FC Barcelone. Derrière, c'est la course à la qualification, jusqu'au bout du bout.

16 autres clubs sont quant à eux déjà certains de figurer dans le Top 24 et donc de poursuivre l’aventure via les barrages, au moins: Arsenal, Aston Villa, l’Atalanta, l’Atlético de Madrid, le Bayern Munich, Brest, le Celtic, le Borussia Dortmund, Feyenoord, l’Inter Milan, la Juventus, le Bayer Leverkusen, Lille, l'AC Milan, Monaco et le Real Madrid. Pour rappel, les 8 premiers iront en 1/8e de finale, tandis que les équipes classées de la 9e à la 24e place seront eux barragistes.