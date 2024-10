Lille crée l'exploit et fait tomber le Real, le Bayern de Kompany dominé par Aston Villa

Remplaçant, Thomas Meunier est monté au jeu pour la fin de match pour le LOSC (88e). Thibaut Courtois, qui souffre d'une blessure aux adducteurs de la jambe gauche, ne figurait pas dans le groupe côté madrilène.

Au même moment, le Bayern Munich, entraîné par Vincent Kompany, s'est également fait surprendre par Aston Villa et ses Belges. Jhon Duran a marqué l'unique but de la rencontre en seconde période (79e). Youri Tielemans et Amadou Onana étaient alignés au milieu, mais le second est sorti sur blessure (59e).