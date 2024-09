L'Union Saint-Gilloise entre en lice face à Eupen, les amateurs du Lyra-Lierse au Standard

Les rencontres auront lieu les 29, 30 et 31 octobre prochains.

Le Belisia Bilzen, également issu de D1 amateurs, aura lui aussi droit à un déplacement de prestige pour affronter le Club de Bruges au Stade Jan Breydel. L'Union Tubize-Braine-le-Comte accueillera dans ses installations le Sporting d'Anderlecht, de même que l'Olympic de Charleroi pourra recevoir le Cercle de Bruges. Le cinquième et dernier club de D1 amateurs en lice, l'Union Rochefortoise, se rendra à La Gantoise.

Lommel et les Francs Borains ont été éliminés, respectivement par le Belisia Bilzen et par l'Union Tubize-Braine-le-Comte. Trois autres équipes de D1 amateurs ont également obtenu leur ticket pour les seizièmes de finale: l'Olympic Charleroi, l'Union Rochefortoise et le Lyra-Lierse Berlaar.

Les clubs amateurs bénéficiaient du droit de recevoir les rencontres, mais seuls l'Olympic Charleroi et l'Union Tubize-Braine-le-Comte disposent des infrastructures nécessaires pour tenir ces matchs. Les trois autres clubs joueront donc en déplacement.