Muslic donne du repos à certains titulaires du Cercle en vue du match retour contre Molde

Miron Muslic, l'entraîneur du Cercle, a décidé de faire tourner. Les titulaires comme le gardien Warleson et l'attaquant Kevin Denkey commenceront sur le banc. Le gardien remplaçant Maxime Delanghe fête ses débuts dans les buts de Bruges et sera soutenu en défense par le capitaine Thibo Somers, Christiaan Ravych, Jesper Daland et Senna Miangue.

Abu Francis et Lawrence Agyekum occuperont le poste de milieu de terrain, tandis qu'Alan Minda, Abdoul Kader Ouattara et Kazeem Olaigbe soutiendront Felipe Augusto en attaque. Côté norvégien, le milieu de terrain Mats Daehli (ex-Genk) sera présent au coup d'envoi.

Les compositions:

Cercle Bruges: Delanghe - Miangue, Daland, Ravych, Somers (cap.) - Agyekum, Francis, Oleigbe, Ouattara, Minda - Felipe Augusto

Entraîneur: Miron Muslic (Aut)

Molde: Posiadala - Lovik, Hagelskjaer, Oyvann, Haugan, Linnes - Breivik, Wolff Eikrem (cap.), Daehli, Eriksen - Ihler

Entraîneur: Erling Moe (Nor)