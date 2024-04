Nicky Hayen aligne Jorne Spileers, Maxim De Cuyper, Hans Vanaken et Ferran Jutgla

Nicky Hayen, l'entraîneur du Club Bruges, a titularisé Jorne Spileers, Maxim De Cuyper, Hans Vanaken et Ferran Jutgla pour affronter le PAOK en quart de finale aller de Conference League jeudi au stade Jan Breydel.

Spileers évoluera au coeur de la défense aux côtés de Brandon Mechele tandis que De Cuyper est titulaire sur le côté gauche à la place de Bjorn Meijer. Kyriani Sabbe est reconduit sur le côté droit. Nordin Jackers remplace encore Simon Mignolet, pas encore prêt malgré son retour à l'entraînement, entre les perches.

Le capitaine Hans Vanaken, malade contre Anderlecht, retrouve sa place dans l'entrejeu. Il occupera la pointe la plus offensive du triangle devant Hugo Vetlesen et Raphael Onyedika. Jutgla, pour sa part, prend la place d'Antonio Nusa sur le front gauche de l'attaque et Michael Skoras sera son penchant à droite en soutien d'Igor Thiago.