Peter Maes nouvel entraîneur de Willem II en D2 néerlandaise

Peter Maes a été nommé entraîneur de Willem II, a indiqué samedi le club de Tilburg, qui évolue en D2 néerlandaise. L'ancien gardien de but remplace Reinier Robbemond, limogé il y a une dizaine de jours. Il a signé un contrat d'une saison.

En 2018, Maes a été impliqué dans le scandale du football "Mains Propres". Le Limbourgeois fut soupçonné de blanchiment d'argent et d'appartenance à une organisation criminelle. Il a conclu en juin dernier un règlement à l'amiable avec le parquet fédéral, approuvé par la chambre des mises en accusation d'Anvers.

Le 27 octobre 2018, il avait été licencié par Lokeren. Il avait alors rebondi douze mois plus tard à Lommel en 1B et l'avait quitté le 30 juin 2020. Il était arrivé à Saint-Trond en décembre 2020 et avait décidé de quitter les Canaris pour les Rats à l'été 2021.