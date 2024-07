Peu séduisante, l'Angleterre devra défaire des Pays-Bas solides pour retrouver la finale

Les Pays-Bas et l'Angleterre s'affronteront pour une place en finale de l'Euro, mercredi soir à Dortmund (21h). Décevants dans le jeu, les Anglais ont passé de justesse les huitièmes puis les quarts de finale et devront hausser leur niveau de jeu face à une équipe néerlandaise solide.

Les Oranje restent sur deux matchs à élimination directe réussis. Les hommes de Ronald Koeman n'ont fait qu'une bouchée de la Roumanie en huitièmes (0-3) et sont parvenus à renverser une des équipes les plus offensives du tournoi, la Turquie, en quarts de finale. Alors menés 0-1 jusqu'à 20 minutes du terme, ils ont renversé la situation pour s'imposer 2-1.

"L'Angleterre a de bons joueurs, mais nous aussi. Nous sommes en demi-finale du Championnat d'Europe, personne ne s'y attendait", a notamment déclaré Koeman après la qualification. Le sélectionneur peut en effet compter sur le co-meilleur buteur du tournoi, Cody Gakpo, auteur de trois buts et d'un assist, soutenu en attaque par Xavi Simons (21 ans, deux assists) et entouré par de nombreux joueurs d'expérience (Virgil van Dijk et Memphis Depay, entre autres).