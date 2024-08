Phil Jones met un terme à sa carrière professionnelle

Le défenseur a joué 229 matches avec les Red Devils en 12 ans, mais n'a pas réussi à compter plus de six apparitions en Premier League lors de ses quatre dernières campagnes. "Ma carrière s'est terminée plus tôt que je ne l'aurais souhaité", a déploré Jones à BBC Radio 5. "C'est évidemment décevant, mais j'essaie de voir le verre à moitié plein."

Sur sa carte de visite, Jones a un titre de champion d'Angleterre en 2013 et 27 sélections en équipe d'Angleterre avec laquelle il a participé à l'Euro 2012 et aux Mondiaux 2014 et 2018.

Il se destine désormais à une carrière d'entraîneur. "J'ai obtenu ma licence A la saison dernière et j'ai travaillé avec les U18 à United. C'était une expérience précieuse que j'ai beaucoup appréciée. Je me vois bien en tant qu'entraîneur et éventuellement manager d'une équipe. Je sais qu'il y a beaucoup d'étapes à franchir, mais je suis déterminé à y parvenir", a assuré Jones.