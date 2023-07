Riyad Mahrez quitte Manchester City pour l'Arabie saoudite et Al-Ahli

L'attaquant de Manchester City Riyad Mahrez s'est engagé vendredi avec le club d'Al-Ahli, en Arabie saoudite. L'Algérien a signé un contrat jusqu'en 2027 rejoint le club d'Édouard Mendy et Roberto Firmino.

Mahrez, 32 ans, a éclos sur le tard, passant par les divisions inférieures françaises avant d'être recruté par Leicester City, alors pensionnaire de Championship, en janvier 2014. Après la montée à la fin de la saison et une année à jouer le maintien dans l'élite, les Foxes ont réalisé l'un des plus grands exploits footballistiques du siècle, en étant couronnés champions d'Angleterre en 2016 sous les ordres de l'Italien Claudio Ranieri. Après une saison aboutie, Mahrez est élu meilleur joueur de Premier League.

Mahrez est encore resté deux saisons dans les Midlands avant de partir pour 68 millions d'euros à Manchester City. Malgré une première saison compliquée, l'Algérien monte en puissance, devenant un joueur-clé de l'équipe de Pep Guardiola, et remportant trois fois le championnat d'Angleterre. Un peu plus en retrait lors de la saison dernière, Mahrez participe tout de même au triplé historique des Cityzens (championnat, coupe, Ligue des champions). En 236 matches avec City, Mahrez a marqué 78 buts et donné 56 assists. International algérien (83 sélections), il est le capitaine des Fennecs champions d'Afrique en 2019.