Saint-Trond remercie son entraîneur Christian Lattanzio

Lattanzio, 52 ans, fait les frais du mauvais début de saison des Trudonnaires qui n'ont pas gagné le moindre match sur les six premières journées. Les Canaris pointent à la 15e et avant-dernière place avec un bilan de 3 points sur 18. Seul le promu, le Beerschot, fait moins bien avec un seul point.

L'Italien était arrivé sur le banc limbourgeois cet été pour remplacer l'Allemand Thorsten Fink, parti chez le rival du Racing Genk. Fink n'était pas le seul départ à noter chez les Limbourgeois, qui ont vu Matte Smets et Jarne Steuckers suivre leur entraîneur chez le rival genkois, et Aboubakary Koita et Dion Suzuki quitter le club.