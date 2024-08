Samuel Bastien quitte Burnley pour le Fortuna Sittard

Bastien, 27 ans, a porté le maillot du Standard à 132 reprises entre 2018 et 2022 avec un total de 12 buts et 8 assists. Le milieu de terrain formé au Standard et à Anderlecht, où il a fait ses débuts professionnels en 2014, avait lancé sa carrière en Italie avec des passages par Avellino et le Chievo Vérone.

Le Belgo-Congolais avait quitté le Standard en 2022 pour rejoindre Burnley alors entraîné par Vincent Kompany. Il avait joué 21 matches pour les Clarets lors de sa première saison avec notamment une montée en Premier League à la clé. La saison dernière, il avait été prêté à Kasimpasa mais n'a joué que 7 matches pour le club turc.