Syndicat des joueurs et Ligues européennes saisissent la Commission contre le calendrier

Le syndicat des joueurs de football et l'association des ligues européennes ont déposé conjointement une plainte auprès de Commission européenne contre la fédération internationale (FIFA) et son calendrier trop chargé, ont-elles annoncé mardi dans un communiqué conjoint.

"Depuis plusieurs années, ligues nationales et syndicats de joueurs demandent à la FIFA de mettre en place une procédure claire, transparente et non-discriminatoire concernant le calendrier international", est-il écrit dans le communiqué, ajoutant que "malheureusement, la FIFA a systématiquement refusé d'inclure les ligues et les syndicats dans son processus de décision. Le calendrier international est désormais au-delà de la saturation, il est "devenu intenable pour les ligues nationales et dangereux pour la santé des joueurs."

La FIFA a "invariablement favorisé ses propres compétitions et intérêts commerciaux", ont encore regretté les deux institutions, visant notamment le futur Mondial des clubs à 32 équipes organisé à l'été 2025 aux États-Unis, qui "ne peuvent accepter que les règlements mondiaux soient décidés de manière unilatérale".