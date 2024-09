"Un résultat au goût amer mais un sentiment positif" dans l'esprit de Nicky Hayen

L'avenir n'est donc pas noir. "Si nous jouons comme nous l'avons fait aujourd'hui, avec plus d'efficacité, nous prendrons des points. C'est une question de détails. Il faut saisir les occasions quand elles se présentent, ce que nous n'avons pas fait. La qualité de leur banc a fait la différence, mais il serait injuste de dire que nous n'avons pas eu les occasions de prendre l'avantage. Au plus haut niveau, il faut être efficace dans les deux surfaces", a analysé Nicky Hayen.

"Nous avons fait souffrir Dortmund pendant 75 minutes, et je suis fier de la manière dont nous nous sommes présentés sur le terrain aujourd'hui", a souhaité retenir le technicien à l'issue de la rencontre qui a vu le Club s'effondrer dans le dernier quart d'heure après une prestation plus qu'honorable.

"Lorsque nous jouions avec moins d'intensité, ils étaient plus dangereux avec des joueurs comme Adeyemi et Gittens, capables de faire basculer une rencontre", et c'est le second qui a fait sauter le verrou. "Dommage que cela se soit passé comme ça. Nous avons eu le souffle coupé, avons tout fait pour obtenir un partage mais sans succès. Avec moins d'énergie, nous savions qu'ils auraient le contrôle."

Dans le milieu de terrain, la performance d'Onyedika a été remarquée tant par Hayen que par son homologue du BVB, Nuri Sahin. "Il a eu beaucoup d'impact en perte et en possession de balle. Il est très important pour nous, comme il l'a été pendant les playoffs", a salué l'entraîneur brugeois.