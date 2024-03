Wolfsburg s'incline sans Casteels, blessé, premier but pour Vertessen avec l'Union Berlin

Wolfsfburg a joué samedi un onzième match de suite en championnat sans parvenir à s'imposer (cinq défaites, six nuls) samedi, lors de la 26e journée de Bundesliga. Les Loups, sans Koen Casteels, blessé, se sont inclinés 1-2 à domicile face à Augsburg.

Patrick Wimmer a ouvert le score après neuf minutes pour Wolfsburg mais a ensuite laissé ses coéquipiers à dix, directement expulsé avant la pause (45e). Augsburg a immédiatement profité de sa supériorité numérique pour égaliser via Arne Maier (45e+3) et a pris l'avantage en seconde période grâce à Kristijan Jakic (65e). Jakic s'est offert un doublé avec un assist d'Arne Engels (79e).

Engels est sorti du banc dans le dernier quart d'heure côté Augsburg (76e). Côté adverse, Aster Vranckx a joué quelques minutes (87e) et Sebastiaan Bornauw est resté sur le banc.

Dans le même temps, l'Union Berlin et le Werder Brême espéraient chacun mettre fin à une série de deux défaites et c'est le club de la capitale qui l'a emporté à domicile (2-1).

Yorbe Vertessen a inscrit son premier but pour l'Union pour l'ouverture du score (50e) et s'est mué en passeur décisif deux minutes plus tard au service de Brenden Aaronson. Mitchell Weiser a réduit ensuite l'écart (64e).