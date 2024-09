Il ne sentait plus ses membres: le fils de Stefan Everts victime d'un incroyable crash en motocross

Everts ne devrait donc pas participer à la dernière manche du championnat du monde en MX2, dans deux semaines à Cozar, en Espagne. Sa participation à la 77e édition du Motocross des Nations, dernière compétition de l'année prévue du vendredi 4 au dimanche 6 octobre à Matterley Basin, en Grande-Bretagne, est également incertaine en raison de sa blessure. En plus de Liam Everts, l'équipe belge compte également les frères Lucas et Sacha Coenen.

Stefan Everts a eu peur

Liam Everts est le fils de Stefan Everts, le plus grand pilote belge de motocross de l'histoire. Ce dernier était présent à Shanghai et a assisté au premier rang à ce crash qui, visiblement, lui a offert une fameuse frayeur. En effet, dès la chute, Stefan Everts a senti monter une grosse angoisse.

"J’ai pensé : Allez, dégage-toi, ne reste pas sous cette moto ! Mais Liam est resté immobile. Je devais aller le voir. Le médecin voulait le faire sortir de la piste le plus vite possible, mais Liam a crié : « Non ! ». Il sentait que quelque chose n’allait pas. Il ne sentait plus ses bras et ses jambes. Ce que j’ai ressenti à ce moment-là est indescriptible. Heureusement, au bout de quelques minutes, il a retrouvé la sensibilité de ses membres. Il n’y a eu que des cris et des pleurs, car les organisateurs n’ont pas non plus arrêté la course. Une grave erreur selon moi ! Avec une minerve, Liam a été transporté à l’hôpital le plus proche", a avoué l'ancien pilote à Sudinfo.