Alexander Doom, Michael Obasuyi et Hanne Claes directement qualifiés pour les demi-finales

Comme il y a deux ans aux championnats d'Europe de Munich, les meilleurs dans chaque épreuve de sprint (100, 200, 400, 100 et 110 haies, et 400 haies) seront dispensés de disputer les séries appelées préqualifications.

Trois Belges vont bénéficier de cette mesure. Alexander Doom (4e sur 400m), Michael Obasuyi (3e sur 110m haies) et Hanne Claes (5e sur 400m haies) entreront donc directement en demi-finales. Cynthia Bolingo, 4e sur 400m, aurait également été du nombre, mais elle a renoncé à disputer l'épreuve individuelle.

Les douze meilleurs classés selon leurs performances réalisées en vue de cet Euro, dans l'ordre établi dans "Road to Rome", attendront en demi-finales les douze qualifiés à l'issue des séries (préqualifications).

Trois demi-finales qualifieront les deux premiers et premières de chaque course, plus les deux meilleurs temps, en finale.