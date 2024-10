Avec un festival de buts face à la Lettonie 6-0, la Belgique déroule pour son 1er match

Après une première mi-temps marquée par l'unique but de Marie Bougard (7e, 1-0), les joueuses de Niki De Cock ont déroulé en seconde période avec quatre buts en moins de dix minutes : Noa Corbeels (22:55, 2-0), Yasemin In (23:58, 3-0), Sara Bakar (29:38e, 4-0) et Lauren Meyers (31:26, 5-0). Marieke Peeters a porté la marque à 6-0 avec un ultime but dans les dernières secondes (38:10).

Jeudi, la Belgique affrontera la Slovaquie (14h00) avant de jouer la Suède samedi (17h00) pour son dernier match qualificatif.

Lors de la première phase qualificative, vingt-trois équipes ont été réparties en six groupes. Les six vainqueurs de groupe rejoindront le Portugal et l'Espagne, déjà qualifiés, au tour élite. Cette deuxième et dernière phase qualificative se disputera du 18 au 23 mars 2025. Les deux premiers de chacun des deux groupes seront qualifiés pour la Coupe du monde 2025 de futsal qui se disputera aux Philippines du 21 novembre au 7 décembre. Au total, seize nations y prendront part.