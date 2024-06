De Smet et Crestan n'ont pas trouvé la bonne tactique en séries du 800m

Eliott Crestan n'est lui pas encore assuré de rejoindre la capitale française cet été. La faute à ses nombreuses blessures de l'an dernier et sa récente entorse dont il est à peine remis. Il a pris la 22e place (1:46.48), la 10e des non-qualifiés au temps.

"On était cinq à pouvoir passer pour trois places. J'ai tenté une tactique similaire à l'indoor. Se mettre devant, freiner, bloquer mais ici, en plein air, ça ne marche pas. La tactique n'était pas bonne. Mais je ne me sens pas assez sûr pour me mettre derrière et terminer par un gros 300 dernier."

"Je reviens de blessure. Pas idéal de revenir dans une course de championnat. Je n'ai pas fait de miracle. Il me manque de l'entraînement. Je suis déçu de ne pas avoir passé un tour."