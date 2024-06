Detry figure à la 2e place après deux tours: "La clé de la réussite a été le putting"

"Je pense que la clé de la réussite a été le putting", a-t-il analysé. "J'ai commencé ma journée avec un super putt de 4 ou 5 mètres au trou N.10, qui était mon premier. Il s'agit d'un par 5 relativement facile, cela aurait été dommage de commencer ma journée par un bogey. Ensuite, j'ai réussi à enchaîner trois birdies. C'était chouette d'être à -3 après 4 trous. La pression du cut s'en va un peu, j'ai pu jouer de manière plus relâchée et j'ai encore rentré quelques bons putts après cela. Je suis très content de la manière dont j'ai géré la fin de parcours. On a passé près de six heures sur le parcours aujourd'hui. Je suis donc un peu fatigué, mais j'ai réussi à tenir bon."

"Faire un top 5 dans un tournoi majeur, c'est un superbe résultat", a-t-il poursuivi. "C'est une performance qui m'a prouvé que j'avais ce qu'il fallait pour rivaliser avec les meilleurs joueurs du monde. Et j'ai vraiment réussi à amener cette confiance. Ici, si on réalise le par, on gagne des coups sur la concurrence, on grimpe dans le classement. Et c'est ce qui motive. J'essaie de jouer stratégiquement, de viser des cibles conservatrices et de me donner des opportunités de birdies sans être trop agressif, car dès que l'on rate un green du mauvais côté, cela peut coûter très cher."