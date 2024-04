Dopage/nageurs chinois: l'Agence mondiale antidopage (AMA) désigne un procureur indépendant

Partager:

L'Agence mondiale antidopage (AMA), au coeur d'une affaire liée aux tests positifs de 23 nageurs chinois en 2021 qui ébranle le monde de l'antidopage, a désigné jeudi un procureur indépendant pour examiner sa gestion du dossier, à trois mois des Jeux olympiques de Paris. Parallèlement, l'agence va lancer "sous peu" un audit de conformité en Chine pour "évaluer l'état actuel de son programme antidopage", a-t-elle ajouté dans son communiqué.

L'AMA fait face à des critiques depuis que des médias ont révélé le week-end dernier que des nageurs chinois avaient été contrôlés positifs à la trimétazidine (TMZ) - qui peut améliorer les performances - avant les Jeux olympiques de Tokyo en 2021, mais n'avaient pas été sanctionnés. L'AMA a expliqué avoir accepté l'argument des autorités chinoises selon lequel cela avait été causé par une contamination alimentaire. "L'intégrité et la réputation de l'AMA sont attaquées", a de nouveau dénoncé Witold Banka, son président. "Nous continuons de rejeter les fausses accusations et nous sommes heureux de pouvoir confier ces questions à un procureur expérimenté, respecté et indépendant", a-t-il ajouté.

La décision de nommer Eric Cottier, procureur suisse à la retraite, a été prise à l'unanimité du comité exécutif qui s'est réuni virtuellement spécialement jeudi. Ce dernier va bénéficier "d'un accès complet et sans entrave à tous les dossiers et documents de l'AMA relatifs à cette affaire" et doit rendre ses conclusions dans un délai de deux mois, explique l'AMA. Il a pour mission d'évaluer s'il y a eu un quelconque parti pris en faveur de la Chine, "une ingérence indue ou une autre irrégularité" dans le traitement de l'affaire.