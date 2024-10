Doublé français chez les juniors, Lotte Minnebo meilleure Belge avec une 14e place

La France a dominé les épreuves juniors en remportant les 2 titres mondiaux décernés en U18 vendredi à Torremolinos, en marge des finales des World Triathlon Championship Series (WTCS) qui se déroulent ce week-end dans le sud de l'Espagne. Les triathlètes de l'Hexagone Ambre Grasset, chez les filles, et Nils Serre, chez les garçons, se sont en effet imposés au sprint, alors que côté belge Lotte Minnebo s'est révélée la meilleure Belge avec une 14e place finale.

Chez les filles, au terme des 750 m de natation, des 20 km de vélo et des 5 km de course à pied, Grasset a bouclé la distance en 1h01:13, devançant dans les derniers mètres la Hongroise Fanni Szalai (1h01:15) et sa compatriote Léa Houart (1h01:32). Lotte Minnebo s'est battue pour intégrer le top 10, mais a dû se contenter d'une 14e place, en 1h03:18. Mit Wittemans est 21e (1h04:04).

Chez les garçons, le titre est aussi revenu à la France, avec Nils Serre, en 55:10, également au sprint devant l'Américain Reese Vannerson (55:11), Achille Besson (55:22), 3e, ajoutant une 4e médaille française chez les juniors. Après la chute à vélo de Jens Smolders, Cis Huyghe est resté seul Belge en course avec une 21e place au final, en 57:01.