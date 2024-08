Dylan Borlée "fier" malgré son élimination en repêchages du 400 m

Au terme de la course, Dylan Borlée a évoqué "une saison folle" et des derniers mois difficiles. "Je me suis toujours senti bien physiquement, à l'exception d'une petite douleur, mais c'était difficile mentalement. Il s'est passé beaucoup de choses."

Le coureur ne vit donc pas cette élimination lors des repêchages comme un drame. "Je suis frustré parce que je voulais établir un record personnel et aller en demi-finale, mais je suis surtout fier quand même. Ça a été une saison difficile et pourtant je suis aux Jeux. J'ai tout donné aujourd'hui et je ne peux rien me reprocher. Je ne regrette rien."