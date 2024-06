Elke Vanhoof et Ruben Gommers en lice pour le BMX à Paris

La Belgique a droit à deux représentants, un par genre, en BMX aux Jeux Olympiques de Paris cet été. Chris Jacobs, le sélectionneur national, a choisi sans surprise Elke Vanhoof et Ruben Gommers.

"Le BMX est une discipline où tout peut arriver. Des chutes sont fréquentes et le circuit à Paris est très technique. Je ne dis pas qu'une médaille est l'objectif, mais c'est possible. En tous cas, une finale oui", a confié Chris Jacobs qui a fait l'état des lieux de ses coureurs lors de l'annonce de sa sélection mardi à Bruxelles au siège du Comité olympique et interfédéral belge.

Victime d'une fracture au poignet en Nouvelle-Zélande en février, Elke Vanhoof, 6e à Rio en 2016 et 11e à Tokyo, 32 ans, disputera les JO pour la 3e fois. "Elle va bien et s'entraîne pour l'instant à Paris, sur le circuit olympique. Elle est très motivée. Il lui reste un peu de temps pour travailler sa vitesse et sa technicité. Son expérience parle pour elle", a expliqué Chris Jacobs.