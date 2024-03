Gella Vandecaveye va recevoir deux répliques de ses médailles olympiques volées

Vandecaveye, 50 ans, s'était faite voler sa médaille d'argent remportée à Atlanta en 1996 et sa médaille de bronze décrochée à Sydney en 2000 fin novembre dans un parking souterrain proche de la Gare du Midi à Bruxelles. Elle avait porté plainte et appelé les voleurs à lui restituer ses médailles qui se trouvaient dans son coffre car elle devait assister à un team building en lien avec le judo, après un week-end à Paris.

L'ancienne judokate pourra récupérer les répliques de ses médailles en septembre prochain lors d'une visite du siège du CIO et du musée olympique à Lausanne en Suisse. "Honnêtement, je suis plus heureuse de récupérer mes médailles qu'au moment où je les ai gagnées. Je pourrai de nouveau prendre mes deux médailles lors de mes conférences et mes teambuildings sur le judo pour inspirer les gens", a écrit Vandecaveye.