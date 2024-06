Gilles Thomas se classe 5e du Grand Prix

Giles Thomas a terminé 5e du Grand Prix du jumping international cinq étoiles de Rotterdam, dimanche aux Pays-Bas. Le champion de Belgique de 26 ans a mené son étalon de 10 ans Kalone au sans faute dans le barrage de 1m60. Il s'est montré trop lent de plus de deux secondes pour la victoire et de 82/100e pour une place sur le podium.

Pas moins de 15 combinaisons ont disputé le barrage. Huit d'entre elles ont réalisé un second sans faute.

Le Néerlandais Marc Houtzager s'est imposé avec Dant de Sterrehof devant l'Allemand Christian Kukuk (Just Be Gentle) et son compatriote Harrie Smolders (Uricas).