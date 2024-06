Hendrikx/Witvrouwen et Ruysschaert/Van den Broeck s'imposent à Vilvorde

Daan Hendrikx et Christophe Witvrouwen ont remporté dimanche la 8e manche du championnat de Belgique de volleyball chez les messieurs. Du côté des dames, Britt Ruysschaert et Isabel Van den Broeck se sont adjugé la victoire à Vilvorde.

Hendrikx et Witvrouwen se sont imposés en finale, 21-17, 21-15 , contre Kyan Vercauteren et Alexy Humblet. Vercauteren est en tête du championnat, mais avec Joppe Van Langendonck. Il est 3e avec Humblet. Hendrikx et Witvrouwen sont 5e.

Ruysschaert et Van den Broek ont gagné 21-16, 21-12 contre Jade Van Deun et Youna Coens. Sarah Cools et Lisa Van den Vonder n'étaient pas présentes à Vilvorde, mais demeurent en tête. Van Deun et Coens sont 2e, devant les lauréates du jour.