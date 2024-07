Hulshout organisera encore les championnats de Belgique de cross-country en novembre

Les championnats de Belgique de cross-country auront lieu le 17 novembre, avait annoncé la ligue flamande d'athlétisme la semaine dernière et servira de base de sélection pour les championnats d'Europe trois semaines plus tard, le 8 décembre, à Antalya, en Turquie. L'année dernière, les championnats d'Europe s'étaient déroulés à Bruxelles.

Après une longue période au Parc de Laeken, à Bruxelles, les championnats de Belgique de cross-country avaient déménagé à Hulshout en 2023, avec Chloé Herbiet et Isaac Kimeli comme vainqueurs.

Les championnats de Belgique ne font plus partie depuis l'année dernière de la CrossCup, qui débutera le 20 octobre à Berlare et se poursuivra le 27 octobre à Roulers. Les manches de Hannut le 26 janvier et de Diest le 16 février suivront après la nouvelle année.