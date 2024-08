Jochem Vermeulen bat le record de Belgique du 1.500 m à Lausanne

Vermeulen a réalisé un chrono de 3:31.74 pour effacer des tablettes le précédent record établi par Ismael Debjani en 2021 à Genève (3:33.06) et prendre la 6e place de sa course remportée par le Norvégien Jakob Ingebrigtsen (3:27.83).

Dans la course B sur 1.500 m, Eliott Vermeulen s'est montré le plus rapide en 3:46.56. Pieter Sisk, de son côté, a terminé à la 5e place du 800 m en 1:43.48, battant son record personnel de plus de deux secondes (1:45.82).

Sur 400 m haies, Paulien Couckuyt a pris la 6e place en 55.53, à un peu plus d'une seconde de son record personnel (54.47). La Néerlandaise Femke Bol s'est imposée en 52.25.