Jolien Vermeylen prête pour les JO après son nouveau succès à Holten

La Belgian Hammers, qui défendra les couleurs de la Belgique aux JO de Paris en individuel et en relais mixte (avec Claire Michel, Jelle Geens et Marten Van Riel), a bouclé la distance sprint (750 m de natation, 20,2 km à vélo et 5 km de course à pied) en 58:19, 2 secondes devant la Néerlandaise Maya Kingma.

Première avec Kingma à la sortie de l'eau, l'Anversoise de 30 ans a laissé revenir un petit groupe à vélo, avant de se disputer la victoire avec la Néerlandaise au terme de la course à pied. La Suissesse Nora Gmür a complété le podium, (58:41) tandis que du côté belge, la jeune Hasse Fleerackers a fini 20e (1h01:43)