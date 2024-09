Jonathan Sacoor conclut "une longue année" avec d'émouvants adieux aux Borlée

Pour Jonathan Sacoor, c'est "une longue année" d'athlétisme qui s'achèvera ce week-end au Mémorial Van Damme. Le Belgian Tornado de 25 ans s'alignera sur le 400 m au bout d'une saison 2024 riche en émotions, entre Jeux de Paris et adieux aux jumeaux Borlée.

"Je pense que j'ai couru plus de 400 mètres qu'au cours des trois dernières années combinées", a expliqué Sacoor en conférence de presse, lundi, à quelques jours du meeting bruxellois. "Je suis heureux que mon corps ait tenu le coup. Pour le Mémorial, je pense qu'il y a encore quelque chose dans le réservoir. Après des Jeux très intenses, il y a eu une légère décompression, mais je n'ai pas trop fait la fête pour être au départ ici en forme."

Le Mémorial sera également le théâtre des adieux de Jonathan (absent des Jeux en raison d'une blessure) et de Kevin Borlée, avec qui Sacoor a fini 4e du relais olympique. "À Paris, c'était déjà beaucoup plus émouvant que ce à quoi je m'attendais. Nous nous étions tellement habitués à leur présence qu'il faudra du temps pour combler ce vide. Ils ont eu une très longue carrière et je suis fier d'avoir pu suivre leur dernière saison."

Le départ des jumeaux Borlée renforcera le statut de Jonathan Sacoor dans le relais belge, qui "entame un nouveau chapitre avec Florent Mabille, Daniel Segers et Dylan Borlée", ainsi qu'Alexander Doom, "dont nous espérons tous qu'il reviendra en bonne santé."