Judo: Malonga éliminée d'entrée après une "année horrible"

La délégation tricolore devra attendre vendredi, et l'entrée en scène des poids lourds Romane Dicko et Teddy Riner, pour espérer décrocher son premier titre, après deux médailles d'argent et cinq de bronze.

Jack GUEZ

En attendant, c'est une nouvelle désillusion. Malonga, 30 ans, visait le podium. Mais la championne du monde 2019, médaillée mondiale d'argent (2021) et de bronze (2024), a été sèchement battue par ippon après une minute de combat par la Portugaise Patricia Sampaio.

"Je suis extrêmement déçue, comme je suis extrêmement fière, parce que l'Olympiade a été difficile, et cette année de qualification, elle a été horrible, vraiment horrible, j'ai passé les pires moments mentalement", a-t-elle expliqué, sans pouvoir arrêter les larmes qui coulaient depuis sa sortie de tapis.