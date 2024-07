Julie Vanloo et Washington s'inclinent devant Las Vegas

Julie Vanloo et Washington se sont inclinées 77-89 devant Las Vegas dimanche soir en WNBA, la ligue nord-américaine de basket féminin.

Vanloo a passé 33 minutes sur le parquet, compilant 9 points, 7 assists et 1 rebond. Son équipière Ariel Atkins a terminé meilleure marqueuse de la rencontre avec 36 points, insuffisant pour répondre au double-double d'A'ja Wilson (28 points, 17 rebonds) pour Las Vegas.

Au classement, Washington occupe toujours la 11e et avant-dernière place avec un bilan de six victoires et dix-sept défaites.