Juliette Thomas impressionne à Eindhoven, Thomas De Bock s'impose chez les hommes

Juliette Thomas et Thomas De Bock ont décroché le titre de champion de Belgique du marathon à Eindhoven dimanche.

Thomas, 23 ans, a particulièrement impressionné en couvrant la distance en 2h27:23, ce qui fait d'elle la quatrième Belge la plus rapide de tous les temps derrière Marleen Renders (2h23:05), Chloé Herbiet (2h24:56) et Hanne Verbruggen (2h26:32). L'athlète de l'AC Dampicourt a terminé deuxième du marathon d'Eindhoven, auquel le Championnat de Belgique était intégré. La victoire est revenue à la Kényane Vivian Jerotich (2h26:41). Amélie Saussez (2h42:41) et Leentje Hellemans (2h43:11) ont complété le podium du championnat national.

Neuvième de l'épreuve masculine en 2h10:43 soit un peu moins d'une demi-minute au-dessus de son record personnel, De Bock a décroché le titre devant Nathan Sevenois (2h18:34) et Philip Cortvriendt (2h19:54).