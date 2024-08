Kristof Ulenaers, Arthur Estas et Mirthe Waumans remportent l'Omnium Classic of Belgium

Kristof Ulenaers, Mirthe Waumans et Arthur Estas ont remporté dimanche l'Omnium Classic of Belgium de golf à Wommelgem.

Ulenaers, 24 ans, a réalisé une performance exceptionnelle sur le parcours de Ternesse golf-club. Avec des tours en 66, 65, 65 et 68 coups, soit un score final de 20 sous le par, le Limbourgeois a pulvérisé le record du tournoi. Ulenaers a fait 12 coups de mieux qu'Arthur Estas, qui s'était emparé de la deuxième place dès le premier tour. Estas a lui remporté le tournoi amateur. Anthony De Schutter a terminé troisième du général et deuxième chez les amateurs, à six coups d'Estas. Kevin Hesbois, le champion sortant, a terminé deuxième chez les pros.

Chez les dames, Mirthe Waumans a prolongé son titre. Septième au terme de la première journée (75 coups) avec quatre coups de plus qu'Audrey Lam, la favorite n'en comptait plus qu'un après des tours de 70 et 73 coups. Avec un dernier parcours en 69 coups alors que Lam l'a bouclé en 74 coups, Waumans s'est finalement imposée avec trois points d'avance sur l'Espagnole Carolina Perez Tasso-Rodriguez. La troisième place est revenue à Elsie Verhoeven.