La Belgique 10e du relais mixte simple remporté sur le fil par la Norvège

Lotte Lie et Florent Claude ont pris la 10e place du relais mixte simple d'Oslo Holmenkollen, dans le cadre de la 7e étape (sur 9) de la Coupe du monde de biathlon, dimanche, en Norvège. Le duo norvégien formé par Juni Arnekleiv et Vetle Sjaastad Christiansen s'est imposé sur le fil devant la Suède (Anna Magnusson et Sebastian Samuelsson).

Christiansen est revenu dans les derniers mètres sur Samuelsson et l'a devancé au sprint pour 0.1. La Norvège l'a emporté en 38:43.6 après un tour de pénalité et 8 fautes au tir. La Finlande a complété le podium à 31.3. Lie et Claude se sont classés 10e à 1:59.6. Les deux Belges ont commis 5 fautes au tir et n'ont pas eu de tour de pénalité.

Le relais mixte se disputera dans l'après-midi. Maya Cloetens, Eve Bouvard, César Beauvais et Marek Mackels défendront les couleurs belges.