La fédération belge veut ouvrir deux académies de handball avec le soutien de l'EHF

L'Union royale belge de handball (URBH) souhaite ouvrir deux académies, l'une en Flandre et l'autre en Wallonie, avec le soutien de la fédération européenne de handball (EHF). Le projet a été dévoilé jeudi par voie de communiqué, et a pour but de "fournir un meilleur encadrement d'entraînement aux jeunes talents, au sein d'un environnement scolaire, en vue de bâtir une carrière dans le handball".

Dans le cadre du Masterplan 2020-2027 de l'EHF, un plan de développement, l'URBH a choisi de développer ce projet grâce au soutien financier mis à disposition par la fédération européenne. Le handball ne bénéficie pas de ressources financières suffisantes au niveau national, car il n'est pas reconnu comme sport de haut niveau.

Comme le révèle le communiqué, "Bart Lenders a été désigné comme chef de projet et travaillera en collaboration avec Jonathan Vandeberg, Directeur Technique de l'URBH, pour définir les orientations sportives." Et le second de s'étendre sur l'objectif dudit projet. "Nous travaillons sur un projet impliquant l'URBH, une école avec ou sans internat, un internat externe et un club. Notre groupe cible est composé de jeunes âgés de 13 à 18 ans. L'objectif est de permettre à des garçons et des filles talentueux de concilier études et pratique sportive de haut niveau. L'objectif final est de les préparer à une carrière nationale ou internationale, à l'instar de Jef Lettens et Nele Antonissen."