La Kenyane Beatrice Chebet réalise le double s'offrant l'or sur 10.000 m après le 5.000 m

La recordwoman du monde de la distance a devancé l'Italienne Nadia Battocletti (30:43.35) et la Néerlandaise Sifan Hassan (30:44.12), déjà en bronze sur 5.000 m et qui courra le marathon dimanche.

La Française Alessia Zarbo, rapidement détachée du peloton, s'est effondrée sur la piste à un peu plus de 2 km de l'arrivée et a été évacuée sur une civière. On n'a pour l'instant aucun détail sur son état de santé.