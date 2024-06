La Reine est de retour: Nafi Thiam est à nouveau championne d'Europe de l'heptathlon

Sur le 800m, septième et dernière épreuve, Thiam a signé un chrono de 2:11.79, nouveau record personnel, pour valider sa troisième couronne européenne, une première en heptathlon, après Berlin en 2018 et Munich en 2022. Vidts a été la plus rapide en 2:09.35 pour conserver sa 3e place, dépassée par la Française Auriana Lazraq-Khlass après le lancer du javelot.

Direction Paris

En récoltant 939 points sur le double tour de piste, Thiam s'impose avec un total de 6.848 points, nouveau record des championnats, et se qualifie donc pour les Jeux Olympiques de Paris dont le minima était fixé à 6.480 points. Vidts est troisième avec 6.596 points derrière Lazraq-Khlass, deuxième avec 6.635 points.