L'Allemagne fête un 7e titre juniors, Hugo Labouchère meilleur buteur du tournoi

Les Français, dirigés par l'ancien gardien de l'Orée et du Dragons Matthias Dierckens et son assistant belge Bruno Michielssen, menaient 1-0 à la mi-temps sur un but de Jules Verrier (17e). Les Allemands ont égalisé par Jan Cordes (32e), Liam Holdermann inscrivant le but décisif en fin de 3e quart-temps (40e).

Vendredi, les Young Red Lions avaient terminé leur tournoi à la 9e place en battant l'Afrique du Sud 2-1. Avec 9 buts inscrits, Hugo Labouchère, 19 ans, a reçu le prix du meilleur buteur. Comme Astrid Bonami, meilleure buteuse à la Coupe du monde féminine il y a une semaine au Chili, le défenseur de l'Orée a marqué la plupart de ses buts sur penalty-corner (6 + 3 strokes).

Classement final: 1. Allemagne; 2. France; 3. Espagne; 4. Inde; 5. Pays-Bas; 6. Australie; 7. Argentine; 8. Pakistan; 9. BELGIQUE; 10. Afrique du Sud; 11. Nouvelle-Zélande; 12. Malaisie; 13. Corée du Sud; 14. Égypte; 15. Chili; 16. Canada.