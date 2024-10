Le Braxgata battu, l'Herakles accentue son avance en tête après son succès 3-4 au Léopold

Son plus proche poursuivant du Braxgata, pointé à 2 unités en début d'après-midi, s'est incliné à domicile 2-4 devant le Dragons et recule à la 4e place du classement (13 points). Le Waterloo Ducks reste à 3 points à la suite de sa victoire 1-4 à Uccle Sport.

Au Léopold, le score était de 1-1 à la mi-temps après des buts de Gauthier Boccard (4e) et Pau Cunill (16e). Les Lierrois ont pris l'avance après le repos sur un deuxième but de Cunill (40e) et un autre de Xavier Esmenjaud (53e). Les Ucclois sont ensuite revenus au marquoir après un doublé de Boccard (60e) et une égalisation de Tom Boon (65e). Ce n'est qu'en fin de match (67e) que Cunill a réussi le triplé pour arracher la victoire en faveur des Anversois.