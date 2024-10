Le Braxgata remporte son duel de prestige à Gand , l'Herakles poursuit sa série

En l'absence du Waterloo Ducks et du Léopold, engagés ce week-end au premier tour de l'Euro Hockey League à Londres, l'Herakles a profité du match de retard des Brabançons pour prendre seul la tête du classement à l'issue de la 5e journée de la Carlsberg 0.0 Hockey League. Les Lierrois ont battu l'Orée 2-0 et comptent le maximum de points (15).

Le Watducks, avec un match de retard est 3e (12 pts), devant Gand (10 pts) et le Dragons (8 pts), qui a écarté Uccle Sport sur la sévère marque de 9-1.

Le Racing, en s'imposant 1-3 au Daring, remonte à la 6e place (7 pts), devant le Léopold (5 pts et 1 match de retard) et l'Orée (4 pts). Le Daring (3 pts) et Uccle Sport (2 pts) stagnent en fin de classement, tandis que le duel entre les deux équipes promues de Namur et du Beerschot s'est soldé par un partage 3-3, leur permettant de décrocher leur premier point de la saison.