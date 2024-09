Le Braxgata s'impose face au Léopold, tout comme les deux autres leaders

Derrière ces 3 clubs avec le maximum d'unités (9 points), les champions en titre de la Gantoise ont à nouveau pu compter sur Alexander Hendrickx pour vaincre, non sans mal, Uccle Sport (5-3). Le Red Lion, auteur de 4 transformations sur pc, passe ainsi en tête du classement des buteurs avec 8 buts (tous sur pc) et place son équipe à la 4e place (7 points).

L'Herakles n'a pas fait dans le détail face au Racing (6-1), tous les buts étant inscrits en deuxième mi-temps. Pendant ce temps, le Watducks a joué au chat et la souris avec le Beerschot pour finalement s'imposer 4-3 face aux promus. La victoire la plus significative est venue de Boom, où le Braxgata a démontré ses ambitions de play-offs en privant le Léopold du moindre point (2-0). Loïck Luypaert (8e) et Ben Walker (19e) ont pris les deux buts à leur actif.

Le duel entre le Dragons, 5e, et l'Orée, 6e, s'est soldé par un nul (0-0), tandis que le Daring a signé une courte mais utile victoire 1-2 à Namur. Le Léopold, qui n'avait plus connu une si mauvaise entame de saison depuis une décennie, est 8e (2 points). Suivent le Racing et Uccle Sport (1 point), alors que les clubs promus du Beerschot et de Namur ferment la marche (0 point).